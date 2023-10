Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle condizioni di Victor Osimhen:

"Osimhen, in permesso in Nigeria per qualche giorno per motivi personali, continuerà il suo percorso di riabilitazione a Lagos per smaltire la lesione al bicipite femorale della coscia destra rimediata in nazionale, nell’amichevole giocata in Portogallo contro l’Arabia Saudita di Mancini. Di certo, le salterà tutte fino alla sosta di metà novembre".