CorSport - Osimhen può 'cancellare' Cavani-Higuain-Mertens al termine della stagione, ecco come

Quando Cavani arrivò a Napoli, Osimhen aveva appena dodici anni. Edinson segnò 104 reti in tre stagioni, uno ogni 111’. Quando Higuain mise piede al San Paolo, Osimhen aveva quindici anni. Gonzalo segnò 91 gol, uno ogni 120 minuti. Poi Dries Mertens, 148 gol dal 2013 al 2022, uno ogni 159 minuti. L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla apertamente della caccia dell’attaccante nigeriano.

“Osimhen s’è già lanciato: gare saltate trentasei, 41 gol in settantuno partite, una perla ogni 134'. Cavani, Higuain e Mertens sono i “mostri” dell’ultimo decennio napoletano: Osimhen ha sfruttato la scia di questa tendenza alla spettacolarizzazione, è divenuto il leader come i suoi predecessori di un’epoca che però spinge ad andare oltre ogni limite. Il minutaggio di Osimhen è inferiore a quello di Cavani e di Higuain, però nelle prospettive c’è la possibilità di adagiarsi al loro fianco, o persino di “cancellarli”, segnando il giusto, quanto gli basterebbe per conquistare lo scudetto”