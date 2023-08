CorSport - Osimhen non firma, i casi Zielinski e Lozano, le lacune in rosa: Aurè tutto a posto?

Calcio Napoli - "Osimhen non firma, i casi Zielinski e Lozano, le lacune in rosa. “Aurè tutto a posto?”". Il Corriere dello Sport pone una domanda al presidente del Napoli che in questo momento appare praticamente ingessato sul fronte rinnovi ma anche acquisti. Il tempo stringe e le lacune della rosa a disposizione di Rudi garcia non sono state ancora colmate.

Il Corriere dello Sport scrive su questa situazione: