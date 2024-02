CorSport - Osimhen ha organizzato il ritorno su Napoli per guadagnare tempo! In un caso può essere già a Castel Volturno

Ultime notizie Napoli - Victor Osimhen è partito ieri dalla Nigeria e arriverà direttamente a Napoli, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Osimhen torna a Napoli dopo un lunghissimo viaggio cominciato ieri a Lagos:

"Una maratona aerea che si concluderà oggi, a quarantotto ore (o giù di lì) dalla partita in programma sabato al Maradona con il Genoa. Tra l’altro, l’organizzazione di un piano-voli con Napoli destinazione finale gli ha consentito di guadagnare più o meno una giornata per recuperare. Se farà in tempo e se la stanchezza non sarà eccessiva, potrebbe anche fare un passaggio al centro sportivo di Castel Volturno, dove alle 11.30 andrà in scena l’allenamento"