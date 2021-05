CorSport - Osimhen e Lozano in vantaggio per una maglia dal 1'! Due rientri tra difesa e centrocampo

Ultime calcio Napoli - Un paio di possibili cambi di formazione per il Napoli contro il Cagliari? Ne parla il Corriere dello Sport.

Qualche suggerimento arriva dai rientri di Manolas e Fabian: il primo farà coppia con Koulibaly, il secondo al fianco di Demme in mezzo al campo. In porta Meret, mentre in attacco Osimhen insidia Mertens così come Lozano e Politano. I dubbi per Gattuso sono in attacco: Osimhen rincorre il Cagliari ed è in vantaggio su Mertens, così come Lozano su Politano che potrebbe subentrare nella ripresa.