CorSport - Osimhen e Kvaratskhelia raggiungeranno Garcia direttamente a Dimaro: il motivo

Calcio Napoli - Non ci saranno Osimhen, Kvaratskhelia e tutti i nazionali a Castel Volturno per il pre raduno consueto prima della partenza verso Dimaro. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che sottolinea come tutti i calciatori impegnati con le loro nazionali raggiungeranno Garcia direttamente in Val di Sole:

"Lunedì, dicevamo, andrà in scena l’esordio ufficiale di Rudi a casa azzurri: il nuovo allenatore, reduce dalle vacanze, è atteso a Napoli tra un paio di giorni e poi a inizio settimana anticiperà l’arrivo dei primi giocatori, attesi in sede mercoledì e a Dimaro giovedì. I nazionali - Osimhen e Kvaratskhelia compresi - raggiungeranno il gruppo direttamente in Trentino. All’alba della nuova era"