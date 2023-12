CorSport - Osimhen e Kvaratskhelia in sette minuti hanno riscritto Napoli-Cagliari

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega come Osimhen e Kvara abbiano in 7 minuti cambiato l'andazzo di Napoli-Cagliari:

"Si resterà in quel dubbio per capire se il calcio dipenda dal talento o anche dall’organizzazione e ci si perderà in un dibattito persino ozioso per secoli. Oppure, per uscire dagli equivoci, si prenderanno a modello due “fenomeni”, tornati ad esser tali, e per un po’ ci si lascerà abbagliare: i 381 secondi che cambiano la vita del Napoli e la riconducono sulla Via Lattea della Champions appartengono a due geniacci “benedetti” capaci di illuminare e tacitare qualsiasi discussione; e in quei sette minuti scarsi in cui Osimhen e Kvaratskhelia hanno rimesso al centro del calcio se stessi, le opinioni si sono illanguidite. Napoli-Cagliari è per intero di due fuoriclasse che disegnano il football a modo loro e che dal 68’ al 74’ la abbelliscono con le proprie luci di Natale".