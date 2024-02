CorSport - Osimhen atteso domani a Castel Volturno: cosa filtra sulla sua convocazione per Napoli-Genoa

Victor Osimhen è atteso domani a Castel Volturno si legge sulle pagine del Corriere dello Sport. L'attaccante, reduce dalla finale di Coppa d'Africa persa con la sua Nigeria, sarà a disposizione per il match di sabato tra Napoli e Genoa? Il quotidiano fa il punto della situazione sull'argomento.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"E dev’esserci un problema di rotte, o un equivoco di fondo, se Victor Osimhen viene atteso a Napoli per giovedì sera, appena in tempo per salutare i compagni, eventualmente incrociarli per la seduta di allenamento di venerdì e poi decidere se ritenersi abile (e arruolabile) per la sfida con il Genoa.

Poi, è chiaro, bisognerà pure verificare le condizioni fisiche di Osimhen, che ha giocato sette partite su sette, s’è caricato di qualche supplementare come i suoi compagni ed ha avvertito qualche colichetta che l’ha tenuto persino in dubbio per la semifinale".