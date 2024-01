CorSport - Oggi incontro Meluso-Sabatini per Mazzocchi: distanza sostanziale sulle cifre del cartellino

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport oggi ci sarebbe in programma un incontro tra Mauro Meluso e Walter Sabatini per discutere del trasferimento in azzurro di Pasquale Mazzocchi. Napoli e Salernitana sono ancora molto distanti sulla valutazione del cartellino.

Mazzocchi Napoli, le ultime

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport: