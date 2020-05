CorSport - Oggi Gravina potrebbe proporre i play-off scudetto e retrocessione per la serie A: i dettagli

Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Gravina oggi potrebbe proporre l'idea play-off per la serie A: "Oggi alle 12 Gravina parlerà nuovamente nel corso del Consiglio federale che ratificherà lo stop dei dilettanti (la determinazione delle classifiche però avverrà in un secondo momento, quando la Figc stabilirà i criteri da usare), mentre rimarranno aperti, oltre alla A, anche la B e la C, nonostante Ghirelli abbia già annunciato che quest'ultima non giocherà più. Si parlerà delle date del mercato 2020-21 (sarà impossibile darle finché non si conoscerà la data di conclusione del torneo), saranno fissate le linee guida per l'iscrizione ai prossimi campionati (dal parametro P.A. alle fideiussioni), ma soprattutto verrà ribadita la ferma volontà di concludere sul campo questa stagione, soprattutto adesso che la Uefa ha tolto il paletto del 2 agosto come ultimo giorno possibile per giocare gare dei tornei nazionali (il 3 aspettava le partecipanti alle coppe). Se in futuro non riscontrerà le condizioni per arrivare a finire la A, Gravina varerà i play off e magari un nuovo accenno a questa sua idea oggi lo farà. Stabilire i criteri per determinare le formazioni che si giocheranno lo scudetto e la retrocessione (nei play out) però sarà eventualmente compito del prossimo Consiglio federale".