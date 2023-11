CorSport - Oggi De Laurentiis lascerà definitivamente Castel Volturno: ecco come ha accolto ieri Mazzarri

Calcio Napoli - Il periodo di commissariamento del Napoli è finito si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Aurelio De Laurentiis oggi tornerà a Roma lasciando la squadra nelle mani di Walter Mazzarri. Si chiuderà dunque il periodo di presenza fissa da parte del presidente nel quartier generale della squadra azzurra. Una scelta maturata dopo il tonfo interno contro la Fiorentina.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"De Laurentiis invece è presente, come sempre nell’ultimo mese, ma anche discreto e molto sorridente, come forse non appariva da un po’. Oggi, per gradire, a Castel Volturno andrà in scena un allenamento congiunto con la Juve Stabia: la prima sfilata.

Con De Laurentiis ad accompagnare Walter e la squadra prima di salutare tutti e rientrare a Roma: il tempo del commissariamento è finito. Le chiavi del Napoli sono nelle mani di Mazzarri"