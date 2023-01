CorSport - Offerta del Cagliari per Sirigu: il portiere riflette, la situazione

Calcio Napoli - Nelle ultime settimane si sono rincorse un bel po' di voci sul futuro di Salvatore Sirigu. Inizialmente si era parlato di un forte interessamento della Salernitana che aveva bisogno di un portiere per l'infortunio di Luigi Sepe. i granata poi hanno deciso di virare su Ochoa. Nonostante ciò, le voci sul portiere del Napoli sono proseguite. Si è letto anche di un interesse della Reggina. Il Corriere dello Sport aggiunge un'altra squadra alla lista: il Cagliari.

Interesse Cagliari per Sirigu

Come si legge sul Corriere dello Sport, il Cagliari avrebbe fatto una proposta a Salvatore Sirigu che ci starebbe riflettendo. Per lui sarebbe un ritorno nella sua terra d'origine. Per adesso non c'è nessuna decisione definitiva, ma l'estremo difensore del napoli vuole pensarci bene. nel frattempo Contini è pronto a tornare in azzurro dalla Samp.