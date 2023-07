CorSport - Offerta da 25 milioni della Lazio per Zielinski: c'è un indizio che fa ben sperare Sarri

Calciomercato Napoli - Continua il pressing della Lazio su Piotr Zielinski si legge questa sulle pagine del Corriere dello Sport. I biancocelesti vogliono chiudere questo acquisto per dare a Maurizio Sarri una pedina di qualità nonché di sua conoscenza per averlo allenato tra Empoli e Napoli. Tuttavia la trattativa tra Lotito e De Laurentiis non si sblocca.

Zielinski alla Lazio?

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport: