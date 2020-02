CorSport - Novità Koulibaly, si avvicina il rientro in campo: può esserci al Camp Nou

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul possibile rientro di Kalidou Koulibaly in campo: "Ma tra cinque o sei giorni anche Koulibaly potrà ascoltare dal proprio fisico le risposte più incoraggianti: il suo anno orribile è denso di accidenti, ce ne sono di tecnici e uno fisico, e l’ultima partita, quella con il Lecce, risale al 9 febbraio e non ha offerto risultati entusiasmanti. E’ stata quella la prova provata che c’era bisogno di altro ancora, dopo l’infortunio al 4' minuto della sfida con il Parma, quella nella quale prima spalancò (subito, in apertura) la strada del gol a Kulusevski, e poi si accartocciò su se stesso e planò nel tormento: dal 3 dicembre ad oggi è semplice accorgersi che se ne sono andati 87 giorni ed un bel po’ di partite, compresa quella con il Lecce che è servita esclusivamente per capire che ci vuole pazienza. Ma Koulibaly ha ricominciato ad allenarsi, avverte sensazioni migliori, non ancora del tutto rassicuranti, e magari comincerà dalla prossima settimana ad avvicinarsi a livelli standard, sui quali vorrebbe atterrare in tempo utile per Barcellona, o anche un po’ prima. L’emergenza è stata autentica, s’è protratta per un bel po’, ha costretto - per un periodo - ad inventarsi Di Lorenzo centrale, ha impedito la rotazione: ma Koulibaly si sta scaldando, perché ci sono ancora un po’ di obiettivi da inseguire. E questa patina di malinconia da strappare via. La sua e quella di Malcuit".