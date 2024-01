Il Napoli sta per chiudere anche per Barak! Affare in dirittura d'arrivo: cifre e dettagli

Calciomercato Napoli - Non solo Hamed Junior Traore, il Napoli starebbe definendo un altro centrocampista. Si tratta di Antonin Barak della Fiorentina. I due club, secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport, si sono dati appuntamento proprio in Arabia per limare gli ultimi dettagli e chiudere così l'affare.

Barak al Napoli

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport: