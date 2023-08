CorSport - Non solo Koopmeiners, nel mirino del Napoli altri due centrocampisti

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, il Napoli oltre a Koopmeiners sta valutando anche altri due nomi:

"Niente è impossibile, però l’operazione rimane complessa e il Napoli, che non è consapevole, continua a chiedere al Tottenham la disponibilità di Lo Celso (27), però in prestito con riscatto da definire, e al Leicester quella di Soumaré (24): è una questione di muscoli, di rapidità di calcio e di pensiero, di talento da aggiungere al talento. E se partisse Zielinski, o se finisse ai margini, servirebbe tutto in dosi maggiori".