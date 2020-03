CorSport - Non solo il Napoli, Ghoulam ha un altro grande obiettivo da raggiungere dopo l'infortunio

Ultimissime calcio Napoli- Oltre il Napoli. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo aver ricominciato a giocare, e soprattutto dopo aver ritrovato continuità di impiego e rendimento, Faouzi Ghoulam non dovrà soltanto imporsi all'attenzione di Gattuso. Anzi: la sua doppia missione sarà riconquistare il posto in azzurro e in Nazionale. Proprio così. Problematico a dire poco, il rapporto con l'Algeria sin dalla vigilia della Coppa d'Africa 2019: Faouzi, infatti, decise di rifiutare la convocazione per la prestigiosa manifestazione in modo da potersi concentrare sul lavoro atletico in vista del ritiro estivo con il Napoli. Sì, il suo piano era questo: niente vacanze, anticipo di preparazione e via a Dimaro in grande forma per una stagione esaltante. Le cose, però, non sono esattamente andate così, e tra l'altro a settembre Ghoulam rifiutò nuovamente la convocazione. «Mi ha detto di non sentirsi fisicamente pronto», disse il ct algerino Belmadi. E addio.