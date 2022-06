CorSport - Non solo il Napoli anche 4 squadre di A hanno sondato Salvatore Esposito

Calciomercato Napoli - Non ci sarebbe solo il Napoli sul centrocampista Salvatore Esposito della Spal. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul calciatore ci sarebbero anche altre squadre di serie A.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Dallo stage al debutto azzurro, in attesa di un’altra promozione. Salvatore Esposito, centrocampista della Spal, è entrato di prepotenza sotto i riflettori della Serie A. Anche la Lazio ha chiesto informazioni. Il sondaggio, in ordine cronologico, entra nella scia dei contatti precedenti con Sassuolo e Napoli. Empoli e Salernitana, un mese fa, erano già entrate in azione, dimostrando interesse"