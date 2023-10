CorSport - Non solo Conte, proposti anche altri tre nomi a ADL: l’ultimo era un’idea di Meluso

Calcio Napoli - Adesso cosa farà De Laurentiis dopo il no incassato da Antonio Conte? Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, il presidente del Napoli avrebbe voluto fortemente inaugurare una sorta di nuovo ciclo con l'ex Tottenham, ma ha dovuto fermarsi davanti alla volontà del tecnico di mettere davanti a tutto i motivi personali.

De Laurentiis esonera Garcia?

Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, De Laurentiis voleva solo e soltanto Conte al posto di Rudi Garcia. Altri nomi non sono mai stati contattati in maniera diretta. Ragion per cui adesso si andrà avanti con Rudi Garcia. Era stato proposto lo spagnolo Lopetegui ed erano stati inizialmente valutati sia Tudor e Gallardo, quest'ultimo un'idea di Meluso.