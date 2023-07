CorSport - Non solo Caprile: c'è un altro affare sull'asse Napoli-Bari

Calciomercato Napoli - Doppio affare sull'asse Napoli-Bari si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Il Napoli è pronto ad acquistare il portiere Elia Caprile proprio dai pugliesi. Allo stesso tempo gli azzurri acquisterebbero il centrocampista Prati dalla Spal per girarlo in prestito al Bari.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Con la Spal, invece, si parla del futuro, e dunque di Matteo Prati, stellina di 19 anni che il suo club valuta 10 milioni: l'idea è prenderlo e poi girarlo in prestito al Bari. Un po' quello che, con percorso inverso, sta accadendo per il portiere dell'Under 21, Elia Caprile: diventerà di proprietà del Napoli e poi sarà girato in prestito all'Empoli".