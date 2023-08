CorSport - Non si sbloccano i rinnovi di Mario Rui e Politano: la situazione

Calciomercato Napoli - Non si è ancora sbloccata la questione legata ai rinnovi contrattuali di Mario Rui e Matteo Politano. Entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2025. Ieri il loro agente Mario Giuffredi è stato da de Laurentiis per ufficializzare il prolungamento contrattuale di un altro suo assistito: Giovanni di Lorenzo. Come si legge sul Corriere dello Sport non si è però trovata ancora la quadra per Mario Rui e Politano.

Rinnovi Mario Rui e Politano con il Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport per quanto riguarda Mario Rui e Matteo Politano: