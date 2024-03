CorSport - Non c'è traccia del mercato di gennaio nel Napoli: singolare il caso Mazzocchi

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sugli acquisti fatti nel mercato di riparazione dagli azzurri:



"Bisognava correre ai ripari, a gennaio, ma in campo non c'è traccia del nuovo che avanza, si resta aggrappati al passato con la sola novità Traore che, però, ha costi eccessivi per essere riscattato dal Bournemouth e dunque vivrà questi mesi con l'incognita di un destino sospeso.

Il vero colpo è stato Ngonge, di fatto l'unico investimento fatto a gennaio. Ha già prodotto un gol e mezzo (per la Lega col Verona fu autogol) confermando qualità che torneranno presto utili, in attesa della prima da titolare. Singolare il caso Mazzocchi, anche lui - come Ngonge - arrivato a titolo definitivo: sempre in campo con Mazzarri, titolare in Supercoppa, dall'arrivo di Calzona ha partecipato al pari beffa di Cagliari e poi ha vissuto sei gare dalla panchina. Sperava in un approccio italiano differente il belga Dendoncker".