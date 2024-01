Napoli Calcio - Niente più prestito al Frosinone per Alessio Zerbin. L'esito negativo dell'affare Popovic tra Frosinone e Napoli, come si legge sul Corriere dello Sport, ha avuto pesanti ripercussioni anche sul futuro di colui che ha segnato una splendida doppietta nella semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina. Per Zerbin adesso c'è la possibilità di andare in prestito al Monza.