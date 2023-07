CorSport - Nessuno si illuda per Kim: il Bayern ha pagato la clausola

Calciomercato Napoli - Nessuno si illuda su Kim anche se il termine per la clausola è scaduto ieri. Come si legge sul Corriere dello Sport, il Bayern Monaco sta risolvendo alcuni cavilli burocratici. la clausola è stata pagata:

"A proposito: ieri è scaduto il termine utile per usufruire della clausola e il Bayern non l’ha annunciato, ma nessuno s’illuda. I tedeschi hanno già messo in moto la macchina per il pagamento dei 50 milioni, è solo questione di cavilli legali e il tecnico Tuchel s’è anche espresso: «Non è un segreto che dovrebbe sostituire Hernandez. Speriamo di poterlo annunciare nei prossimi giorni»".