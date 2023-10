CorSport - Nessuno sa fare i cambi come Garcia in serie A: dato mostruoso dai subentrati dalla panchina

Calcio Napoli - Rudi Garcia è un allenatore che sa fare i cambi scrive questa mattina il Corriere dello Sport che mette in evidenza l'incidenza dei subentrati dalla panchina sul risultato finale e non solo. L'allenatore ha ricavato finora 6 gol su 16 totali dalla panchina raggiungendo la percentuale del 38%. Nessuno in serie A ha questi numeri.

