CorSport - Ndombele è autorizzato a sperare in una maglia da titolare a Genova per tre motivi

Calcio Napoli - Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport il centrocampista Ndombele potrebbe avere buone chance di partire dal primo minuto a Genova:

"Diverse sono state le indicazioni nella ripresa a San Siro. Ndombele, ad esempio, è entrato con grinta, voglia, ordinato e reattivo, e per questo motivo è autorizzato a sperare in una maglia dal primo minuto. Potrebbe fargli posto Anguissa che, viceversa, non è apparso particolarmente brillante. Vale lo stesso per Zielinski. Lobotka, invece, resterà al suo posto".