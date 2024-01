CorSport - Naufragata la pista Barak, ADL accelera per Lukic e Mangala: la situazione

Napoli calcio - Il Napoli vuole chiudere altri colpi per avere un organico sicuramente più completo a centrocampo. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, gli azzurri hanno mollato definitivamente la pista che porta ad Antonin Barak della Fiorentina. Non c'è stato l'accordo sulla formula dell'operazione. Il Napoli, vale per il calciatore della Repubblica Ceca così come gli altri, vuole acquistare solo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per questo motivo, il club ha virato su altri due nomi: Mangala e Lukic.

Lukic Mangala Napoli

Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, De Laurentiis in persona ha allacciato i contatti con gli agenti sia di Lukic che Mangala. Il primo è uno dei preferiti di Walter Mazzarri in quanto è stato un suo calciatore ai tempi del Torino. Il belga invece piace perché può fare sia il vice Anguissa che giocare da play davanti alla difesa.