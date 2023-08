CorSport - Natan non vede l'ora di giocare con il Napoli: oggi sarà a Castel di Sangro. Retroscena sul prezzo cartellino

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive che dei 10 milioni che il Napoli verserà nelle casse dei Red Bull Bragantino per il difensore Natan, 1 milione sarà del Flamengo. Oggi il calciatore è atteso a Castel di Sangro dove potrebbe anche assistere alla gara amichevole contro l'Augsburg di questo pomeriggio.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport sulla somma che il Napoli ha pagato per Natan:

"Al Red Bull Bragantino andranno dieci milioni di euro - uno spetta al Flamengo, il suo ex club. Ma Natan sa cosa l’aspetta - la S erie A, la Champions League, uno scudetto da difendere - e non vede l’ora di cominciare: dai Parioli, dove andrà a sostenere le visite mediche, lo accompagneranno poi direttamente a Castel di Sangro, probabilmente in tempo per vedere Napoli-Augsburg per intero o a metà".