CorSport - Natan e Ostigard non hanno colmato neanche la metà del vuoto lasciato da Kim

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport punta il dito contro la scelta del Napoli di puntare su Natan e Ostigard, lo scorso anno in rosa come quarto centrale, per colmare la partenza di Kim ceduto in estate al Bayern Monaco:

"Natan e Ostigard, rispettivamente il sostituto di Kim e quello che un campionato fa era il quarto centrale nelle gerarchie, non sono riusciti a colmare neanche la metà del vuoto lasciato da Minjae. E se è vero che il coreano è uno dei migliori al mondo nel ruolo, lo è altrettanto che il lavoro sul mercato non è stato all’altezza delle necessità. Con la Juve, venerdì, bisognerà fronteggiare ancora l’emergenza a sinistra, considerando le assenze di Mario Rui e Olivera, e tra Natan o Juan Jesus sarà comunque l’arte di arraggiangiarsi".