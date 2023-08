CorSport - Natan e Cajuste in panchina con il Sassuolo: ecco l'undici che ha in mente Garcia

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la probabile formazione che Rudi Garcia manderà in campo domenica sera al Maradona contro il Sassuolo:

"Kvara, assente a Frosinone per la gestione dei postumi di un affaticamento muscolare, ha ricominciato a viaggiare ai suoi ritmi: in crescita, prepotente e candidato a completare dal primo minuto il tridente con Politano e Osimhen.

Anche Anguissa tornerà dall’inizio a centrocampo insieme con Lobotka e Zielinski. In difesa, davanti a Meret, spazio a Di Lorenzo a destra, alla coppia centrale Rrahmani-Juan Jesus, e a uno tra Olivera e Mario Rui (in ripresa) a sinistra. L’idea di formazione per la sfida con il Sassuolo è questa, con i nuovi arrivati in panchina".