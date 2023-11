CorSport - Napoli-Union Berlino, le scelte di Garcia: due novità dal primo minuto

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda la probabile formazione che Rudi Garcia potrebbe schierare mercoledì in Champions League contro l'Union Berlino. Per il quotidiano, sono previsti almeno due novità.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Dicevamo: tradizionale scarico per chi ha giocato sabato a Salerno, e lavoro più intenso per gli altri. Natan compreso, squalificato in campionato ma pronto a rientrare dal primo minuto al centro della difesa al fianco di Rrahmani.

Per il resto, possibile il rientro di Mario Rui a sinistra al posto di Olivera e anche la conferma di Anguissa a centrocampo, così da migliorare il ritmo (è rientrato dall’inizio proprio con la Salernitana e ha saltato l’andata a Berlino per infortunio). In attacco si va verso la conferma del tridente Politano-Raspadori-Kvaratskhelia, tutti tra i più in forma del gruppo".