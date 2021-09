CorSport - Napoli-Spartak Mosca, Spalletti vara il turnover: almeno 4 novità dal primo minuto. Anguissa verso un turno di riposo

Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Luciano Spalletti è orientato a fare turnover domani sera contro i russi dello Spartak.

"E venne il giorno del turnover. Il Napoli cambierà. Cambierà un po’ di facce, tre o anche quattro complessivamente in tutti i reparti, fermo restando certi punti fermi tipo Osimhen. E dunque via a immaginare ciò che poi oggi, in occasione della rifinitura in programma al centro sportivo di Castel Volturno, Spalletti proverà in pratica. Un’ipotesi? La sfida con lo Spartak potrebbe segnare il rientro di Meret in porta dal primo minuto al posto di Ospina, dopo una lunga pausa forzata per l’infortunio rimediato a Marassi con il Genoa un mese fa. E ancora: possibile che respiri Di Lorenzo, con Malcuit candidato a presidiare la fascia destra, e probabile anche il ritorno di Manolas al posto di Rrahmani. Riposerà uno tra Fabian e Anguissa, in mediana: partirà dalla panchina chi è più affaticato, e in quest’ottica potrebbe cominciare in borghese Anguissa, catapultato in squadra con la Juve e da quel momento sempre titolare per cinque partite consecutive. Una bella striscia. In mezzo, dunque, dovrebbe toccare a Elmas, mentre in attacco, fermo restando Osi e Insigne, l’idea è che possa ritrovare spazio dal primo minuto Lozano al posto di Politano. Si vedrà".