CorSport - Napoli scatenato, offerta per Sudakov! Cifra importante sul tavolo: la risposta dello Shakhtar

Napoli Calcio - Dopo Mazzocchi, Traorè e Ngonge, il Napoli non si ferma. Nei giorni scorsi il presidente Aurelio De Laurentiis ha promesso altri due arrivi in casa azzurra. Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, gli azzurri hanno presentato un'offerta per Georgiy Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Uno dei giovani più interessanti dell'intero panorama europeo.

Offerta Napoli per Sudakov

Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, lo Shakhtar ha chiesto 40 milioni per cedere il suo gioiellino immediatamente. Il Napoli ha offerto una cifra molto vicina a quella pretesa dal club ucraino il quale però ha risposto, al momento, negativamente all'offerta messa sul tavolo dal presidente Aurelio De Laurentiis che resta sempre molto interessato a Sudakov.