CorSport - Napoli pronto a chiudere il colpo Ounahi ma solo alle sue condizioni. L'Angers chiede 25 milioni: vuole scatenare un'asta

Calcio Napoli - Il Napoli è pronto a prendere Ounahi ma soltanto alle sue condizioni. Gli azzurri hanno messo sul tavolo 15 milioni di base fissa più bonus per un totale di 20. L'Angers ne chiede almeno 25 con l'intento di scatenare un'asta con Marsiglia e Leicester.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport su Ounahi:

"Il Mondiale ha evidenziato il talento di Azzedine Ounahi, 22 anni, marocchino, di proprietà dell’Angers. Il Napoli è disposto a chiudere subito per averlo a giugno lasciandolo sei mesi in prestito al suo attuale club, ma tutto ha un prezzo e quello fissato dal Napoli è 15 milioni più bonus, per un totale (massimo) di 20. L’Angers ne ha chiesti 25 sperando di scatenare un’asta (il giocatore piace anche a Leicester e Marsiglia). Il Napoli (con la sua offerta) è pronto".