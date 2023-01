Napoli inaridito a Milano, squadra apparsa svuotata: ma una notte non vale cinque mesi

Notizie Napoli calcio. "Una notte non vale cinque mesi", con questa frase si conclude l'analisi del Corriere dello Sport sulla prima sconfitta stagionale in campionato del Napoli.

Contro l'Inter la squadra di Spalletti è apparsa in difficoltà, lontana parente di quella ammirata fino alla sosta per i mondiali. Ecco quanto scritto dal quotidiano sportivo:

Un’ora e mezza ad aspettarlo, perché il sospetto che prima o poi il Napoli potesse tornare era lecito averlo: tredici vittorie, due pareggi, quel «calcio strepitoso» riconosciuto da Dzeko, ma niente. Quarantacinque minuti, poi un’ora e l’attesa s’è prolungata, sino alla fine, in una notte divenuta strana per l’espressione vuota d’una squadra improvvisamente inariditasi.

In quei novanta minuti in cui del calcio di Spalletti s’è visto poco (praticamente niente), il Napoli se ne è stato fuori dal proprio corpo, anche della sua stessa testa, ha gironzolato su ritmi bassi, ha sofferto se stesso (e anche l’Inter) e non è riuscito a scorgere una idea delle sue.