CorSport - Napoli-Girona: può esserci spazio anche per Lozano

Calcio Napoli - Potrebbe esserci spazio anche per Lozano domani contro il Girona scrive il Corriere dello Sport:

"Domani, un nuovo esame, stavolta più consistente, contro gli spagnoli del Girona: può darsi ci sia anche Lozano, fermatosi il 4 giugno contro la Fiorentina e da quel momento costretto a starsene ai margini. Ma nulla è per sempre, e ci mancherebbe, e Lozano in un pomeriggio apparentemente irrilevante ha potuto sorridere e, persino, finalmente esultare, in una partitina che per lui un peso ce l’ha avuto sul morale. Un gol in allenamento ha valore terapeutico".