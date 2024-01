CorSport - Napoli forte su Ngonge, affare slegato dal futuro di Politano: la situazione

Calciomercato Napoli - Il Napoli piomba su Ngonge dell'Hellas Verona si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che spiega perché gli azzurri abbiano deciso di puntare sull'ala belga che si sta mettendo in mostra quest'anno con la maglia gialloblu.

Offerta Napoli Ngonge

Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il Verona avrebbe aperto alla cessione di Ngonge ma servono almeno 12 milioni di euro. Il Napoli resta in corsa, vorrebbe Ngonge come alternativa sugli esterni a Politano e Kvara viste le difficoltà oggettive che Lindstrom sta avendo. L'ex Eintracht Francoforte non ha mai convinto finora ed urge un calciatore in grado anche di far rifiatare i titolari e soprattutto conosca la serie A.