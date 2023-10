CorSport - Napoli banco di prova importante per Pioli: serve una scintilla per ricominciare a fare punti

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Pioli:

"Ecco perché la gara di Napoli assume un significato importante per Pioli e per il Milan. È un nuovo banco di prova contro una big del campionato italiano, e perdere allo stesso modo pure contro gli azzurri porterebbe ad un oceano di critiche per il resto della settimana. La sfida contro gli azzurri sarà fondamentale per stoppare l’emorragia e ripartire. D’altronde la classifica in Serie A è ancora buona, ma serve una scintilla per ricominciare a marciare".