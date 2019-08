CorSport - Napoli, Ancelotti può contare su altri tre 'acquisti': Chiriches, Ghoulam e Younes ristabiliti

Carlo Ancelotti potrà contare su altri tre tasselli, che l'anno scorso non hanno potuto dare il loro contributo se non davvero in pochissime occasioni. Hanno lavorato col freno a mano tirato ultimamente, ma l'auspicio per il Napoli e per i tre azzurri è che adesso possano voltare pagina finalmente: stiamo parlando di Vlad Chiriches, Faouzi Ghoulam e Amin Younes, su cui l'edizione odierna del Corriere dello Sport ha messo la lente d'ingrandimento:

Napoli, Ancelotti può contare su altri tre 'acquisti'

Uno trio di sicuro affidamento, se non fossero incappati in un’annata vissuta a scartamento ridotto, plausibile conseguenza di infortuni d’una certa gravità. Tre storie parallele con risvolti sovrapponibili, e col beffardo esito d’aver tutti figurato (più o meno) come comparse nel primo Napoli di Ancelotti. Pronti però a rilanciarsi, da subito, alla stregua di novelli acquisti.