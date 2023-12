CorSport - Mourinho vuole recuperare Dybala per Roma-Napoli

Napoli Calcio - Come si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport, l'obiettivo della Roma è recuperare Paulo Dybala in vista della gara contro il Napoli in programma il prossimo 23 dicembre:

"Adesso la Roma è in attesa degli ulteriori accertamenti al flessore della coscia sinistra che ha costretto la Joya a fermarsi di nuovo. Sicuramen te con meno preoccupazioni rispetto a Cagliari. Ha lasciato il cambio infastidito per il muscolo che tirava, ma soprattutto per non aver potuto aiutare ancora i suoi.

L’obiettivo - non ancora dichiarato ma su cui lo staff di Mou si sta focalizzando - è di averlo dal primo minuto nel big match dell’Olimpico contro il Napoli, in programma il 23 dicembre. Un’antivigilia che a discapito delle temperature si preannuncia bollente per il valore dei tre punti nella lotta alla zona Champions".