CorSport - Milik e Lozano cessioni annunciate, ma il Napoli non intende svenderli: Arek ha rifiutato un rinnovo da quattro milioni annui

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul futuro di Lozano e Milik: "Non è semplice scrutare l’orizzonte per Lozano e per Milik, che hanno un valore assoluto rilevante: i 50 milioni investiti un anno fa per il messicano non possono essere bruciati neanche in parte e la fiducia di Ancelotti nell’esterno sudamericano è una probabilità di trattativa, mentre dalla Spagna arriva l’eco che lo speedy gonzales del Napoli piace anche all’Atletico Madrid. Milik si libererebbe nel giugno del 2021 a costo zero, ma impossibile sospettare che un attaccante di quel livello voglia attraversare una intera stagione aspettando che scada il contratto: non ci sarà rinnovo, dopo che è stata rifiutata la proposta di De Laurentiis da quattro milioni di euro, e bisognerà verificare la bramosia degli investitori, per un bomber che il Napoli (ovviamente) non svenderà"