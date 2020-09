CorSport - Milik blocca l’accordo tra Roma e Napoli, ma sottovaluta il problema Europeo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Milik:

"Prendere o lasciare che questo campionato voli via, standosene abbandonato a bordo campo e intrufolandosi in un tunnel che rischierebbe di soffocarlo poi nella prossima estate, quando ci saranno gli Europei, che a quel punto potrebbero trasformarsi in un tormento, perché non c’è ct al Mondo, manco il più fiducioso alleato, che si tufferebbe in un’avventura così accattivante aggrappandosi ad una zattera rimasta ad ammuffire in tribuna".