CorSport - Mertens in pole per giocare titolare con il Granada: pronto un piano B per non correre rischi

Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Dries Mertens si candida per giocare dal primo minuto contro il Granada: "E' palese che Dries non possa avere il ritmo giusto, considerando che l'ultima volta in cui ha giocato novanta minuti risale al 13 dicembre con la Samp e che poi tra il 17 e il 28 gennaio ha messo insieme 108 minuti distribuiti in quattro gare, ma le sensazioni percepite ieri erano buone. Molto buone: tanto da avvalorare la sua candidatura dal primo minuto con il Granada. L'idea, alimentata anche dalle condizioni e soprattutto dalla voglia dimostrata da Mertens sin dal giorno del rientro, diventerà però certezza soltanto oggi in occasione delle prove tattiche: se il giocatore confermerà una certa tenuta oltre alla smania di giocare dopo averne saltate complessivamente tredici, allora Rino lo lancerà nella mischia. In un tridente con Politano e Insigne. L'alternativa? Politano falso nueve con Elmas a destra e Lorenzino a sinistra".