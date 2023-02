CorSport - Mertens e Insigne non hanno mai avuto seriamente possibilità di rinnovo: come è nato il colpo Kvaratskhelia

Calcio Napoli - "Insigne ha rappresentato - con Mertens - il tormentone di un anno intero, con quel contratto in scadenza che non ha mai avuto seriamente la possibilità di essere rinnovato". Questa mattina il Corriere dello Sport racconta come i due ex calciatori del Napoli non avevano mai avuto seriamente possibilità di restare a Napoli con un nuovo contratto. Il loro addio ha fatto molto discutere la scorsa estate.

Addio Insigne Mertens al Napoli

Molti erano preoccupati dal doppio addio di Insigne e Mertens che portavano in dote un numero cospicuo di gol con la maglia del Napoli. Nel caso di Dries parliamo del calciatore con più reti nella storia del club. Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola scrive: "Spalletti gestisce il capitano e il re dei bomber di tutti i tempi con saggezza, non nega niente, antepone (ovviamente) sempre gli interessi della squadra e del club a quelli dell’opportunismo e quando non c’è più un domani sa già come ovviare, perché Kvara gli piaceva, lo aveva studiato dopo che Giuntoli glielo aveva "presentato"