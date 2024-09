CorSport - Meret sta facendo il fenomeno, para tutto da inizio stagione! Forse aveva ragione Ancelotti...

Ultime notizie SSC Napoli - Forse aveva ragione Ancelotti quando elogiò Alex Meret al suo arrivo, estate 2018, ricordando che «il mio portiere ideale è il portiere che para». Ne parla il Corriere dello Sport.

Meret si riprende la scena

Sei anni dopo, si torna sempre a riflettere al centro della porta: "il ruolo è cambiato ma quando un pallone vaga in area servono le mani, l'istinto, le parate che Meret sta esibendo fiero. Le prodezze contro il Cagliari sono le ultime di una lunga serie dall'inizio della stagione. Dalla gara col Modena in Coppa Italia Meret sta facendo il fenomeno, para tutto e ricorda ai critici, a chi ancora nutre dubbi, che non si arriva al Napoli a 21 anni e non si vince uno scudetto da protagonisti per caso".