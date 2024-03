CorSport - Meret-Napoli, si tratta il rinnovo. Deciso il futuro di Caprile

Meret tratta il rinnovo con il Napoli. Lo ha dichiarato qualche giorno fa il suo agente Federico Pastorello che ha fatto un po' di chiarezza sul futuro del portiere: "Lui è in scadenza di contratto, ma c'è una opzione di rinnovo al 70% delle presenze che automaticamente verrà attivata dal club. Però è valida per un solo anno ed ecco perché stiamo già parlando con la società di un nuovo contratto. Alex è contento lì, la volontà del ragazzo è quella di valutare con grande concretezza la possibilità di rimanere.

Tuttavia Pastorello ha anche specificato che, qualora non fosse trovato un accordo, non si ripeterà un nuovo caso Zielinski: "Ci troveremo a breve e si capirà se c'è la possibilità di rinnovare o meno. Non dovesse esserci questa possibilità - ma io non credo - si valuteranno delle opzioni perché non credo che il Napoli possa contemplare un altro caso Zielinski".

Napoli - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il Napoli sta trattando il rinnovo del portiere Alex Meret ed è intenzionato a far ritornare Elia Caprile dal prestito all'Empoli: