CorSport - Mazzarri sta pensando ad un cambio modulo con il Verona: la situazione

Napoli Calcio - Secondo quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport non è da escludere che il Napoli possa tornare alla difesa a quattro contro il Verona. Mazzarri recupererà tanti degli assenti per squalifica ed infortunio della gara pareggiata a Roma.

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Mazzarri l’ha rifatto ancora. Subito, ieri: 4-3-3. Seduta tattica con la formula classica, quella dei giorni di gloria e del trionfo, però anche quella che non si può replicare nella grandezza ma perlomeno riproporre nei contorni.

Walter ci pensa seriamente, riflette, sa bene che la missione del Napoli è la qualificazione alla prossima Champions e non la serenità della terra di mezzo, e di conseguenza per continuare la rincorsa al quarto posto servono i gol e il gioco. Con equilibrio, per carità. E se proprio non sarà difesa a quattro dal primo minuto, contro il Verona si andrà al massimo di 3-4-3, con Di Lorenzo e Mario Rui sulla linea dei mediani, e con Ostigard nel tris di centrali al posto di un centrocampista. Si vedrà. Molto presto: il presente è già il futuro".