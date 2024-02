CorSport - Mazzarri rispolvera di nuovo il 4-3-3: lo spogliatoio ne aveva nostalgia

Napoli Calcio - Mazzarri potrebbe tornare al 4-3-3 contro il Verona si legge sulle pagine del Corriere dello Sport che evidenzia anche una certa nostalgia da parte dello spogliatoio per questo modulo:

"Ne anche il tempo di ricominciare da tre che Mazzarri ha deciso di rifarsi in quattro: 4-3-3, scomparso nel deserto arabico e ricomparso ieri non lontano dalla sabbia del litorale di Castel Volturno. In allenamento: le prove di Walter verso la partita di domenica con il Verona. Subito, al volo, cogliendo l’aria nostalgica di uno spogliatoio, di una squadra che l’ha seguito e accompagnato da Riyad a Roma indossando cappello, sciarpa e giubotto tecnico da freddo polare".