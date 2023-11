CorSport - Mazzarri rifà il Napoli: punterà su questi quattro calciatori

Calcio Napoli - Mazzarri ricomincia da quattro si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che spiega come l'allenatore toscano stia provando a rigenerare una squadra che, sotto la guida di Rudi Garcia, si era praticamente eclissata. Il compito della nuova guida tecnica è quello di recuperare dal punto di vista fisico tutta la rosa a disposizione per produrre un calcio molto simile a quello che aveva portato allo scudetto.

Il nuovo Napoli di Mazzarri

Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbero quattro i calciatori sui quali Walter Mazzarri deciderà di puntare senza indugio in questo nuovo percorso tecnico del Napoli. Il primo è Amir Rrahmani al centro della difesa, poi Stanislav Lobotka in cabina di regia che diventerà nuovamente il fulcro della manovra. Gli altri due calciatori sono Khvicha Kvaratskhelia e soprattutto Jesper Lindstrom che con Garcia non ha mai avuto continuità.