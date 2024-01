CorSport - Mazzarri prepara la sorpresa: Ngonge titolare contro l’Inter?

Napoli Calcio - La formazione che scenderà domani sera in campo nella finale di Supercoppa è ancora un mistero scrive questa mattina il Corriere dello Sport che però lancia un'indiscrezione che, qualora fosse confermata, sarebbe davvero una sorpresa a tutti gli effetti. Nell'undici titolare potrebbe trovare subito spazio uno degli ultimi arrivati in casa Napoli: Ngonge.

Ngonge gioca Napoli Inter Supercoppa?

Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport sono in salita le quotazioni di Ngonge che potrebbe debuttare dal primo minuto domani contro l'Inter in finale di Supercoppa. L'ex Verona è in forma, ha il ritmo partita e si candida dunque a scendere in campo dal primo minuto. Diverso invece il discorso per Traoré: gli serve qualche allenamento in più per acquisire un buono stato di forma.